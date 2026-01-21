Matières premières : la surabondance pétrolière face au risque géopolitique

Les marchés pétroliers s'orientent vers une situation de surabondance marquée en 2026. (crédit : Adobe Stock)

Par Kerstin Hottner, Responsable des Matières Premières chez Vontobel

Les marchés pétroliers s'orientent vers une situation de surabondance marquée en 2026, le premier trimestre s'annonçant particulièrement faible en raison de la baisse de la demande saisonnière.

Cette dynamique est renforcée par le potentiel d'augmentation de l'offre du Venezuela, qui, sur un marché déjà excédentaire, accroît les risques de baisse des prix. Seule une détérioration politique majeure, comme un conflit civil, pourrait inverser la tendance en perturbant les exportations et en provoquant une flambée des prix. Pour l'heure, le Venezuela reste une option d'approvisionnement à long terme plutôt qu'un facteur de changement imminent sur le marché.

Sur le plan géopolitique, la situation en Iran et la guerre russo-ukrainienne restent des facteurs de risque constants. Toute nouvelle escalade provoque un pic de prix à court terme, jusqu'à ce que les tensions s'apaisent et que les fondamentaux du marché, caractérisés par la surabondance, reprennent le dessus et poussent les prix à la baisse. Par ailleurs, à l'approche des élections de mi-mandat, l'administration Trump se concentre sur l'accessibilité des prix, visant notamment une baisse des prix de l'essence.

Dans ce contexte, nous maintenons une position de sous-pondération sur le pétrole brut, complétée par un bear spread substantiel sur la courbe des contrats à terme.

Concernant le gaz naturel, les prix Henry Hub sont soumis à une forte pression depuis début décembre, principalement en raison des prévisions météorologiques aux États-Unis. Les basses températures actuelles au-dessus du pôle Nord signalent un hiver plus doux dans l'hémisphère Nord, maintenant la demande modérée. Après un bref pic de prix fin novembre/début décembre, les producteurs ont rapidement augmenté l'offre pour capitaliser sur la hausse des prix, laissant le marché excédentaire dans un hiver qui est, une fois de plus, plus chaud que sa moyenne décennale.

Une prévision d'un temps plus froid fin janvier ou en février pourrait déclencher un rallye des prix. Pour l'instant, cependant, avec des stocks pleins et des producteurs réagissant rapidement aux mouvements de prix, le marché présenterait probablement une solide opportunité de vente. Nous restons à l'écart des transactions directionnelles pour le moment, mais détenons une position étendue de bear spread sur la courbe des contrats à terme.

Le rôle des matières premières comme couverture

Les risques géopolitiques sont susceptibles de persister, et les matières premières continuent de servir de couverture parmi les plus efficaces contre de telles incertitudes. L'histoire récente le souligne : en 2022, lorsque le risque géopolitique était élevé, les matières premières ont été la seule classe d'actifs majeure à générer des rendements positifs.

L'univers élargi des matières premières offre également une diversification intrinsèque. Même si un secteur sous-performe (le pétrole brut), d'autres secteurs peuvent compenser les pertes (métaux industriels, métaux précieux), assurant ainsi une stabilité au sein d'un portefeuille multi-actifs. Investir dans les matières premières et les groupes miniers ou raffineurs est donc une stratégie pertinente pour se prémunir contre les ruptures potentielles des chaînes d'approvisionnement liées à la détérioration de l'environnement géopolitique.