Matières premières agricoles : nos conseils pour investir dans ces actifs volatils

(Crédits photo : Unsplash - Dietmar Reichle )

Avec la sortie de crise, les matières premières agricoles semblent regagner du terrain. Les soft commodities sont pourtant des actifs particulièrement volatils, très particuliers et pour lesquels il convient de bien connaître les spécificités lorsque l'on veut se positionner.

Découvrez dans cet article les caractéristiques des matières premières agricoles, les critères à bien prendre en compte lorsque l'on souhaite trader ces actifs ainsi que nos conseils pour réduire le risque et mettre toutes les chances de son côté.

Matières premières agricoles : définition et caractéristiques

Les matières premières agricoles sont, comme leur nom l'indique, des matières premières issues de l'agriculture. Elles ont donc été plantées et récoltées. On les oppose ainsi aux matières premières industrielles qui se trouvent dans la terre sans intervention humaine et sont minées (or, argent, palladium, bronze, cuivre, etc.) ou extraites (pétrole, gaz, etc.). Il s'agit de biens de première nécessité comme le café, le coton, le maïs, le sucre, le blé, etc. On inclue aussi dans les matières premières agricoles les produits laitiers et les viandes animales.

Les matières premières agricoles peuvent être cotées. Différentes places boursières se sont spécialisées dans un ou plusieurs actifs en particulier : le café et le sucre à New York et Londres, le blé, le soja et l'avoine à Chicago, etc.

Le cours des matières premières agricoles est haussier sur le long terme, une situation qui s'explique par la pression démographique croissante avec les années. Mais il faut bien garder à l'esprit que ce sont des actifs très volatils qui sont avant tout régis par les variations de l'offre et de la demande.

Les critères à prendre en compte pour trader les matières premières agricoles

Et de très nombreux facteurs peuvent impacter l'offre et la demande, qu'il sera parfois difficile de bien anticiper et d'évaluer.

Le premier facteur qui impacte l'offre, c'est bien évidemment la météo. Des conditions climatiques favorables entraînent une bonne récolte et une abondance de l'offre qui aura tendance de ce fait à voir son prix baisser. À l'inverse, des conditions climatiques défavorables entraîneront une mauvaise récolte et la rareté du produit fera flamber les cours. C'est donc une composante clé à bien prendre en compte. Par exemple, les mauvaises conditions météorologiques au Brésil ces derniers mois a fait grimper le prix du café et du sucre.

La situation macro-économique est aussi un facteur à ne pas négliger. Ainsi, des sanctions économiques et des tensions commerciales peuvent dissuader un pays de recourir à des importations d'une denrée alimentaire par exemple.

Les matières premières agricoles peuvent aussi fluctuer en raison d'importantes évolutions de la monnaie d'un pays. Par exemple, les évolutions du real brésilien peut largement impacter les cours du café, matière première agricole dont il est le premier producteur mondial. Les évolutions du dollar néo-zélandais peut aussi avoir des répercussions sur le cours des produits laitiers.

Récemment, la situation sanitaire a aussi pu avoir des conséquences importantes sur le cours des matières premières agricoles.

Il conviendra ensuite de bien savoir arbitrer entre tous ces facteurs à prendre en compte. Par exemple, le déconfinement des populations a été amorcé dans de très nombreux pays du monde, avec une réouverture des cafés et restaurants et un afflux massif des consommateurs, ce qui pourrait laisser présager une hausse des cours du café, surtout que les mauvaises conditions climatiques au Brésil, premier producteur mondial de café, laissent présager une mauvaise récolte. Cependant, le Real brésilien est toujours très faible et ne devrait pas remonter, une situation qui incite les agriculteurs à fortement exporter leur production. En outre, la récolte s'annonce bonne dans les autres pays producteurs de café comme le Vietnam par exemple. Le café ne devrait donc vraisemblablement pas flamber outre-mesure.

Nos conseils pour réduire le risque de ses investissements en matières premières

Pour investir sur ces actifs très volatils, nous vous recommandons d'être très à l'aise sur les marchés financiers et de connaître les bases du trading. Il est primordial d'être à l'aise avec les ordres de Bourse et d'avoir le réflexe de systématiquement placer des ordres stop.

Vous devrez également connaître (et appliquer) les règles essentielles de money management (adaptation du montant de la position à la taille de votre portefeuille, prise de position lorsque le gain visé dépasse le risque accepté, etc.).

Enfin, il est essentiel pour saisir les subtilités du marché des matières premières agricoles de l'analyser au travers de 3 unités de temps différentes :

une unité de temps (mensuelle par exemple) pour repérer les évolutions et établir des similitudes avec des configurations passées ;

une unité de temps intermédiaire (hebdomadaire par exemple) pour identifier les signaux d'achat ou de vente ;

une unité de temps courte (journalière par exemple) pour passer ses ordres de Bourse sur les points bas ou les points hauts identifiés.

Et n'oubliez pas de garder un œil sur la météo, si déterminante !