Mathieu – Groupe Fayat choisit Forsee Power pour électrifier ses balayeuses et laveuses

Paris, le 9 mai 2023 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce que Mathieu, entreprise familiale

appartenant au Groupe Fayat, a choisi d’équiper ses balayeuses et laveuses de voirie avec les systèmes de batterie de Forsee Power pour permettre des opérations zéro émission en milieu urbain.



Les véhicules intègreront ZEN 8 SLIM, une batterie polyvalente et ultra-mince développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché off-highway.



Mathieu – Groupe Fayat innove pour décarboner les véhicules utilitaires urbains



Mathieu est un acteur majeur sur le marché du balayage et de la propreté. Son excellence repose sur une offre très complète de véhicules utilitaires urbains compacts et un réseau international certifié pour garantir aux municipalités et entrepreneurs un haut niveau de performance et de services.



Pour contribuer à la décarbonation des transports, notamment dans les centres-villes où la concentration des émissions est la plus importante, le constructeur a adapté son offre et propose désormais des véhicules 100% batteries, sans émission durant les opérations.



La balayeuse de voirie compacte AZURA et la laveuse de voirie multi-options AQUADYNE, deux produits référencés par la centrale d’achats publics UGAP, seront commercialisées en versions électriques, équipées des systèmes de batteries ZEN 8 SLIM de Forsee Power.