Materion Corp. chute après la publication par la SEC de charges liées à des problèmes de qualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions du fabricant d'alliages et de produits chimiques Materion Corp MTRN.N chutent de 7,83% à 137,34 dollars

** Au cours du quatrième trimestre, un important client de bandes plaquées de précision a identifié un problème de qualité avec un matériau produit par Materion et utilisé dans son processus de fabrication

** MTRN s'attend à enregistrer une charge d'environ 20 à 25 millions de dollars en raison de ce problème de qualité

** La charge comprend une réclamation relative à la qualité, des dépenses liées à la mise au rebut de matériaux et des coûts d'arrêt temporaire de l'usine - MTRN

** Avec des ventes restreintes de bandes plaquées au 4ème trimestre, la société prévoit un BPA ajusté de 1,50 à 1,55 $ pour le trimestre contre des estimations de 1,60 $ par les analystes - données compilées par LSEG ** MTRN a augmenté de 25,73% en 2025