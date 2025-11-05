Match Group en baisse, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre n'étant pas à la hauteur des estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Match Group MTCH.O , société mère de Tinder, chutent de 1,4 % à 31,10 $ avant le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre compris entre 865 et 875 millions de dollars, inférieur aux estimations des analystes (882,8 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'est élevé à 914 millions de dollars, inférieur aux estimations de 915 millions de dollars; les utilisateurs payants ont chuté de 5% en glissement annuel pour atteindre 14,5 millions

** La croissance de 17% du nombre d'utilisateurs payants de Hinge n'a pas été à la hauteur des attentes, ce qui soulève des inquiétudes, compte tenu de son rôle de moteur de croissance clé ** Le redressement sous la direction du nouveau directeur général Spencer Rascoff progresse plus lentement que prévu; certaines initiatives ont été réduites - Chandler Willison, analyste chez M Science

** Huit analystes sur 23 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, 15 la considèrent comme "conservée"; PT médian à 37,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 3,55% depuis le début de l'année, à la dernière clôture