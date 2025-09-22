 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 493,66
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Match chute après que Facebook Dating a dévoilé de nouvelles fonctionnalités
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 20:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre -

** Les actions de Match Group MTCH.O chutent de 4,4 % à 36,83 $ ** Le site de rencontres Facebook de Meta META.O ajoute deux nouvelles fonctionnalités pour remédier à la "fatigue du glissement"

** L'assistant de rencontre est un assistant de chat qui offre aux utilisateurs une aide personnalisée, comme la recherche de meilleures correspondances basées sur vos intérêts et vos préférences ** La fonction "Meet Cute", une autre fonction ajoutée, permet à un utilisateur de rencontrer automatiquement un partenaire surprise en se basant sur l'algorithme de correspondance personnalisé de Facebook Dating

** MTCH en hausse de plus de 17 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

MATCH GROUP
36,7550 USD NASDAQ -4,56%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
768,6800 USD NASDAQ -1,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank