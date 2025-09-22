Match chute après que Facebook Dating a dévoilé de nouvelles fonctionnalités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre -

** Les actions de Match Group MTCH.O chutent de 4,4 % à 36,83 $ ** Le site de rencontres Facebook de Meta META.O ajoute deux nouvelles fonctionnalités pour remédier à la "fatigue du glissement"

** L'assistant de rencontre est un assistant de chat qui offre aux utilisateurs une aide personnalisée, comme la recherche de meilleures correspondances basées sur vos intérêts et vos préférences ** La fonction "Meet Cute", une autre fonction ajoutée, permet à un utilisateur de rencontrer automatiquement un partenaire surprise en se basant sur l'algorithme de correspondance personnalisé de Facebook Dating

** MTCH en hausse de plus de 17 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture