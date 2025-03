Mastrad: sortie de la procédure de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Mastrad a annoncé hier soir la sortie de la procédure de sauvegarde qui avait été ouverte l'an dernier suite à la perte de son principal client, l'américain Whirlpool auquel le fabricant d'ustensiles de cuisine fournissait des thermomètres connectés.



La décision rendue mercredi par le Tribunal de Commerce de Paris était anticipée par les investisseurs, comme l'illustre la multiplication par cinq du cours de Bourse depuis le début de l'année.



Suite à l'acceptation du plan de sauvegarde, le concepteur d'accessoires culinaires subissait des prises de bénéfices jeudi à la Bourse de Paris, accusant un repli de 25%.



Mastrad prévoit de communiquer ses résultats semestriels au 31 décembre 2024, ainsi que les perspectives de ses activité sur les prochains mois, le 9 avril prochain.





Valeurs associées MASTRAD 0,0290 EUR Euronext Paris -21,20%