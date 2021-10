MASTRAD : Retour à la rentabilité: +1518k EUR de variation du résultat net

EBITDA de +7,11% du CA

----------------------------------------------

Paris, le 12 Octobre 2021 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2020-2021, clos le 30 Juin 2021.

CONSOLIDES GROUPE En K€ (Normes françaises) 30 06 21 30 06 20 Var.

(%) 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 9 497 5 045 88,24% EBITDA 676 -992 NA (% du CA) 7,11% -19,66% NA Résultat d'exploitation 347 -1 268 NA Marge d'exploitation (% du CA) 3,66% -25,13% NA Résultat courant avant impôt et exceptionnels 104 -1 377 NA Exceptionnels 3 -38 NA Impôt 109 112 -2,86% Résultat net 216 -1 302 NA (% du CA) 2,27% -25,81% NA Part des minoritaires Résultat net part du groupe 216 -1 302 NA

Le chiffre d'affaires groupe consolidé s'établit à 9,49 M€, en hausse de 88% sur l'exercice.

L'EBITDA groupe, grâce à la conjonction de la maîtrise des charges et du taux de marge brute dans un contexte de croissance soutenue, s'améliore fortement, passant de -992 K€ à 676 K€

Le résultat d'exploitation passe de -1 268 K€ à 347 K€

Le résultat net passe de -1 302 K€ à +216 K€ sur l'exercice, et ce malgré des investissements plus importants en R&D/Qualité représentant plus de 12 % du CA

Toutes les entités du groupe sont en croissance :

MASTRAD SA a réalisé au cours de l'exercice 2020/2021 un chiffre d'affaires total consolidé de 5,29 K€ contre 3,97 K€ au cours de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires France, 3,8 M€, en hausse de 47%, bénéficie de l'engouement des consommateurs pour le fait maison, catalysé par la crise sanitaire et par les ventes de nos produits connectés mais aussi par la hausse de nos ventes via internet : +58% sur l'exercice.

Le chiffre d'affaires export (hors USA) s'établit à 1,5M€, en hausse de 7 %, sa progression étant limitée par les mesures sanitaires draconiennes en Europe.

Le chiffre d'affaires USA (Mastrad Inc. plus vente directe aux industriels via notre filiale Orka SAS) est en très forte croissance de +290% par rapport à N-1 porté par les ventes de nos sondes connectées.

Le résultat net de Orka SAS est très fortement contributeur.

Les ventes de nos produits IoT, fortement contributives représentent aujourd'hui plus de 48% des ventes totales du groupe. Chiffre en progression permanente.

Les ventes de nos gammes traditionnelles croissent de 15% sur l'exercice, portées par l'appétit du consommateur et par la hausse de nos ventes internet (+58%).

Le chiffre d'affaires du groupe au Premier trimestre de l'exercice en cours commencé le 1er Juillet 2021 est maintenu à 2 171K€ contre 2 163K€ qui était un excellent trimestre et ce, malgré les contraintes socio-économiques qui brident notre croissance. Face aux hausses de prix nous ajustons nos tarifs en conséquence afin de préserver notre rentabilité.

La trésorerie disponible au 30 juin 2021 s'établie à 387 K€ sous l'effet combiné d'un poste « Créances « en forte augmentation (+97% à 3 417k€) et à des achats de composants effectués par anticipation dans un contexte de tension. La Société considère que ses performances financières satisfaisantes lui rouvrent les portes du financement bancaire auquel elle envisage de faire appel.

Une accélération des efforts en R&D. La Société a présenté lors des salons Maison et objets et SIRHA, sa nouvelle collection de sondes de cuisson et de contrôle de la chaine du chaud et du froid, à l'intention du grand public et des professionnels des métiers de bouche qui l'ont plébiscité. Ce nouvel écosystème « Orka Trace » assure une parfaite transparence et traçabilité de la chaine HACCP, depuis l'aliment cru jusqu'à l'assiette de tous les consommateurs. Il génèrera à moyen terme une multiplication de nos ventes de sondes mais aussi des revenus récurrents et exponentiels de services, licences et consommables.

Lors du prochain CES de Las Vegas en Janvier 2022 pas moins de 4 sondes innovantes brevetées ou en instance, seront présentées venant ainsi enrichir la gamme qui est le contributeur important à l'activité du Groupe.

La Société mène actuellement plusieurs discussions susceptibles de conduire à de nouveaux partenariats majeurs dans les prochains mois. Les acteurs professionnels comme ceux du grand public sont aujourd'hui convaincus par notre écosystème IoT.

Perspectives :

Légère croissance du chiffre d'affaires et maintien de la profitabilité à un niveau proche de celui dégagé au cours de l'exercice écoulé jusqu'au printemps puis accélération très forte probable attendue sur la fin de l'exercice suite à la mise sur le marché de notre nouvel écosystème de traçabilité de la chaine du chaud et du froid et aux livraisons à nos partenaires industriels de notre nouvelle génération de sondes.

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : « Notre retournement s'effectue avec succès, de même que notre pivotement vers un business model plus axé sur le digital et l'usage professionnel de solutions produits liées à nos innovations. Le contrôle et la traçabilité de l'ensemble de la chaine de transformation alimentaire, grand public ou professionnel, réduisent le gaspillage. Ils améliorent la sécurité du consommateur et la confiance du professionnel tout en réduisant l'intervention manuelle. Cependant, et même si nous les avions anticipées en partie, les difficultés d'approvisionnement et la hausse des coûts sont un challenge à notre croissance que nous relevons. Nous prévoyons, après quelques mois de stabilité, une accélération exponentielle de notre CA et résultats à moyen terme tout en accélérant nos investissements »

Les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2021 ont été arrêtés par le Conseil d'administration de MASTRAD le 11 octobre 2021 et audités par nos commissaires aux comptes, les rapports et comptes consolidés annuels au 30 juin 2021 seront mis à disposition le 21 Octobre 2021 sur les sites internet mastrad-paris.fr. et Euronext

ALLEGRA FINANCE

Conseil de la Société - Listing Sponsor

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 25ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 -Mnémo : ALMASCONTACTSMastrad

Contact Mastrad

Thibault Houelleu - Directeur général délégué - Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZttaMVslpzIxmxvYZeXZ5dkZ2tnm2OUZZeWmGdtk5jKaJyUyZmWapqWZnBimWxn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71471-cp-mastrad-resultat-30-06-2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com