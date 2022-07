MASTRAD : RESULTATS SEMESTRIELS au 31 DECEMBRE 2021

MASTRAD annonce :

Résultat consolidé du 1 er semestre 21-22 clos au 31/12/2021

Emission de 500k€ d'OC

----------------------------------------------

Paris, le 30 Juin 2022–MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce ses résultats consolidés audités sur le premier semestre de son exercice, clos au 31/12/2021.

CONSOLIDES GROUPE En K€ (Normes françaises) 31 12 21

6 mois 31 12 20

6 mois Var. (%) Chiffre d'affaires 3 987 4 788 -16,73% EBITDA -210 293 NA (% du CA) -5,27% 6,12% NA Résultat d'exploitation -425 70 NA Marge d'exploitation (% du CA) -10,66% 1,46% NA RCAI 3 063 -120 NA Exceptionnels - 3 831 110 NA Impôt 50 130 -61,54% Résultat net -718 120 NA (% du CA) -18,01% 2,51% NA Résultat net part du groupe -718 120 NA

Le chiffre d'affaires groupe consolidé s'établit à 3,98 M€, en baisse de 16% sur le premier semestre de l'exercice par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Les résultats du semestre écoulé ne sont pas conformes aux attentes du fait de grandes difficultés d'approvisionnement dans nos usines, que ce soit en matières premières (acier, silicone…) ou en composants électroniques. De même, les fortes tensions sur la chaîne logistique avec les réductions de lignes et la pénurie de containers ont sérieusement ralenti et renchéri le coût de nos livraisons. Nous avons pu néanmoins adapter nos tarifs, afin de compenser partiellement la hausse des coûts, limitant ainsi la baisse de l'EBITDA.

La hausse du RCAI est due à la reprise de provisions d'un montant de 3 583 K€ sur les comptes de notre ex filiale Kitchen Bazaar (TKB), hors cette reprise le RCAI aurait été de -777K€. Le résultat exceptionnel à -3,83M€ est principalement généré par l'extourne des comptes liés aux provisions de TKB dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 juillet 2021.

La trésorerie du groupe au 31 décembre 2021 s'élevait à 261k€ contre 386k€ au 30 juin 2021. Logiquement tendue aujourd'hui après un second semestre très morose lié à la crise Ukrainienne, à la forte baisse de fréquentation dans les magasins, et aux tensions logistiques persistantes, la trésorerie doit être reconstituée avant de renouer avec une croissance profitable.

A cet effet nous avons finalisé une émission d'obligations convertibles en actions de 500k€ entièrement souscrite par des fonds gérés par NextStage AM le 31 mai 2022.

Les principaux termes en sont les suivants :

Taux intérêt annuel 8%,

Prime de non conversion 4%, durée 18 mois,

cours de conversion : 0.2€.les 6 premiers mois puis 0.167€.

Ainsi, la conversion intégrale de l'OCA pourrait conduire à la création de 3 millions actions nouvelles maximum, soit 11,15 % du capital de la société MASTRAD après conversion.

De plus, Mathieu Lion a apporté 300k€ en compte courant, destiné à être converti en actions lors d'une augmentation de capital à venir.

Compte tenu de ces deux financements, la trésorerie au 30 juin 2022 s'élève à environ 100k€.

Le Groupe a réduit ses charges fixes et sa masse salariale générant ainsi une économie d'environ 500 K€ annuelle sur le nouvel exercice 2022-2023 dans ses business units déficitaires afin de se concentrer sur le secteur le plus porteur de notre activité, à savoir nos systèmes de contrôle de température sans fil qui rencontrent un succès grandissant.

Des discussions sont en cours avec nos partenaires financiers quant aux modalités d'un financement qui devrait intervenir durant l'été mais selon des modalités non arrêtées à ce jour (augmentation de capital, émission obligataire…).

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : « Nous nous excusons auprès de nos actionnaires pour le retard dans la publication de ces résultats. Cependant, dans un marché dégradé pour nos produits classiques mais en forte hausse pour nos produits connectés, nous persévérons dans notre pivotement stratégique, notre restructuration opérationnelle et capitalistique. Nous restreignons notre communication afin de ne pas divulguer d'informations aléatoires à nos actionnaires.

Malgré une baisse de nos résultats sur le semestre écoulé due aux difficultés d'approvisionnement liées à la pénurie de matières premières, de semi-conducteurs et de containers, nous avons maintenu des investissements substantiels (500k€ en R&D) afin de conserver notre avance dans le secteur très porteur de la cuisine connectée. La croissance de notre carnet de commandes sur notre marché de l'IoT culinaire nous conforte dans la perspective d'un retour à la rentabilité dès le premier trimestre de l'exercice prochain commençant le 1er juillet 2022. Nous recherchons donc avec nos partenaires la meilleure solution pour donner à la société les moyens de ses ambitions. »

Un communiqué sur le chiffre d'affaires consolidé sera diffusé le 6 septembre 2022.

A propos de MASTRAD ( www.mastrad-paris.fr ) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 28 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

