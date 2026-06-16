Mastrad reporte d'une semaine la publication de ses comptes

Le spécialiste français des ustensiles de cuisine a annoncé le décalage de la publication de ses résultats semestriels. Initialement prévue pour le 12 juin 2026, la présentation des comptes est désormais fixée au vendredi 19 juin 2026.

Selon le communiqué du groupe, ce contretemps technique s'explique par une réorganisation interne. Une évolution récente au sein de l'équipe comptable a en effet rendu nécessaire une période complémentaire pour la transition des dossiers et la revue des travaux de clôture.

La direction précise que ce délai supplémentaire est requis afin de garantir "la qualité, l'exhaustivité et la fiabilité" de l'information financière qui sera délivrée aux investisseurs.

Pas d'alerte financière selon la direction

Pour rassurer les actionnaires et le marché, Mastrad a tenu à clarifier la nature de ce report, la société précise que ce report est uniquement lié à ces ajustements organisationnels et à la finalisation des travaux comptables associés.