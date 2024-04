Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mastrad: pertes réduites, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le fabricant de produits de cuisine Mastrad a annoncé jeudi une perte fortement réduite au premier semestre 2023/2024 tout en se disant convaincu de pouvoir rapidement relancer ses ventes.



Le groupe parisien, qui s'est mis en procédure de sauvegarde en raison de report de commandes de Whirlpool, son principal client, dit avoir essuyé une perte nette de 183.000 euros sur le semestre clos fin décembre, comparé à une perte nette de plus d'un million d'euros lors du premier semestre de l'exercice précédent.



En raison de son recentrage sur les sondes de température, son chiffre d'affaires semestriel a chuté de 46%, à 1,56 million d'euros contre 2,90 millions d'euros un an plus tôt.



Mathieu Lion, son PDG, s'est déclaré convaincu du potentiel de l'entreprise de rapidement relancer les ventes et de compenser le décalage des commandes de Whirlpool, grâce notamment au développement d'un produit novateur qui devrait permettre de confirmer le redressement à l'été 2024.



Au 31 décembre dernier, la trésorerie s'élevait à 266.000 euros, un montant que le groupe suffisant pour lui assurer une visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2024.



L'action en fin de matinée s'envolait de 92% en Bourse de Paris, ramenant la baisse du titre depuis le début de l'année à environ 50%.





Valeurs associées MASTRAD Euronext Paris +64.10%