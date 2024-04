MASTRAD : MASTRAD ANNONCE SES RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES au 31.12.2023 : Amélioration du résultat sur le semestre écoulé

Résultat consolidé du 1 er semestre 23-24 clos au

31/12/2023

Mastrad annonce : Amélioration du résultat sur le semestre écoulé.

Paris, le 22 avril 2024 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine, annonce ses résultats consolidés audités sur le premier semestre de son exercice, clos au 31/12/2023.

Au cours du premier semestre s'achevant au 31/12/2023, Mastrad a réalisé un Chiffre d'Affaires de 1 559K€ (vs. 2 896K€ au 31/12/2022) qui résulte de son recentrage sur les sondes de température. Le résultat net s'affiche à – 183K€ contre – 1 087K€ grâce à l'effet de ce recentrage, à la simplification de ses coûts et à la réduction des dépenses. Suite au manque de visibilité de Whirlpool, principal client, Mastrad s'est mis en procédure de sauvegarde afin de se donner plus de visibilité pour concrétiser les actions mises en place et les opportunités identifiées.

CONSOLIDES GROUPE

En K€ (Normes françaises) 31 12 23 31 12 22 Var. (%) 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 1 559 2 896 -46,17% EBITDA -12 -433 97,24% (% du CA) -0,77% -14,95% 94,86% Résultat d'exploitation -238 -716 66,73% RCAI -245 -828 70,35% Exceptionnels 43 - 338 112,69% Impôt (dont Crédit impôt recherche) 20 80 -75,00% Résultat net part du groupe -183 -1 087 83,12%

Résultats du premier semestre de l'exercice se clôturant au 31/12/2023

Malgré les défis rencontrés, Mastrad a maintenu son activité commerciale sur les sondes de température au cours du 1 er semestre 2023/2024. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 1 559 K€, reflétant la transition vers une activité plus ciblée. Cette baisse par rapport à l'année précédente (2 897 K€ publié au titre du 1 er semestre 2002/2023 dont 1 439 K€ au titre de l'activité « sondes ») est conforme à la stratégie de recentrage de l'entreprise.

Le résultat net pour l'exercice s'est amélioré, atteignant -183 K€, comparé à -1 087 K€ lors du premier semestre de l'exercice précédent. Cela résulte :

D'une part, de la démarche de simplification mise en place et du recentrage suite à la cession sous licence de l'activité de distribution de la gamme classique intervenue début avril 2023 et de la fusion de la filiale ORKA avec Mastrad SA au 1 er juillet 2023. Cela a engendré une diminution des effectifs passant de 18 à 6 et une optimisation des coûts de développements.

D'autre part, d'un résultat exceptionnel dégagé au 1 er semestre 2023/2024 de +43 K€ alors qu'au 1 er semestre 2022/2023 une perte exceptionnelle de 338K€ avait été constatée du fait notamment de la provision pour dépréciation du stock lent et du compte courant de la filiale Mastrad INC.

Mastrad se focalise sur les démarches commerciales mises en place en 2023 et qui doivent porter leurs fruits sur 2024 en se focalisant sur les Etats-Unis qui représentaient plus de 90% sur 2 ème semestre 2023 et sur sa présence digitale.

Mise en procédure de sauvegarde

Au 31 décembre 2023, la trésorerie du Groupe s'élève à 266 K€.

Compte tenu du manque de visibilité du niveau de commandes de sondes de Whirlpool, principal client au titre du dernier exercice clos, Mastrad a engagé en décembre 2023 une demande de procédure de sauvegarde afin de se donner plus de visibilité pour concrétiser les actions mises en place et les opportunités identifiées.

Compte tenu de ces incertitudes, le Groupe estime cependant avoir une visibilité financière jusqu'à la fin de l'année 2024.

Perspectives 2024

Forts des connexions établies au CES et de notre historique solide sur le continent américain, le Groupe est confiant quant à sa capacité à consolider son développement commercial. La marque ORKA bénéficiera d'une reconnaissance accrue grâce à notre présence digitale renforcée par le nouveau site web www.orka.tech . L'ambition de MASTRAD SA est de vendre plusieurs milliers de sondes par mois en ligne, soutenu par d'importants investissements pour améliorer notre référencement et nos outils marketing.

En Europe, un partenariat privilégié conclu avec M&Co porte ses fruits et les revenus de licence sont au-dessus de nos attentes. La participation du Groupe au salon Ambiente à Francfort souligne son engagement continu dans cette région.

Mathieu Lion, PDG : « Nous sommes convaincus, grâce à notre expertise technique et nos nouveaux développements commerciaux, de pouvoir rapidement relancer les ventes et compenser le décalage des commandes de Whirlpool. La priorité reste les Etats-Unis et l'amélioration de notre présence digitale pour atteindre un volume important de ventes en ligne.

Mastrad est toujours en cours de discussion avec plusieurs industriels pour des développements importants avec des acteurs majeurs de l'industrie de l'électroménager.

Les revenus de licence sont supérieurs aux attentes depuis le début d'année civile.

Le développement d'un produit novateur est en cours et devrait permettre de confirmer notre redressement à l'été 2024. »

A propos de MASTRAD ( www.mastrad.com )

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts

Mastrad

Valérie Polop-Fans, Secrétaire Générale-

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr