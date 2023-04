MASTRAD : MASTRAD ANNONCE SES RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES au 31.12.2022

MASTRAD : résultats semestriels au 31.12.2022

Dégradation contenue des résultats malgré la baisse de chiffres d'affaires

Situation financière assainie après l'augmentation de capital de février 2023

Exploitation positive sur le nouveau périmètre

Paris, le 28 avril 2023, MASTRAD (FR0004155687 –ALMAS), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'accessoires culinaires et d'ustensiles de cuisine innovants, annonce ses résultats consolidés au 31.12.2022, pour le premier semestre de l'exercice en cours clos au 30.06.2023.

Résultats consolidés Groupe

En K€ (Normes françaises) 31 12 22 31 12 21 Var. (%) 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 2 896 3 987 -27,36% EBITDA -433 -210 NA (% du CA) -14,95% -5,27% Résultat d'exploitation -716 -425 NA RCAI -828 3 063 NA Exceptionnels -338 -3 831 NA Impôt (dont Crédit impôt recherche) 80 50 60,00% Résultat net part du groupe -1 087 -718 NA

Impact modéré de la baisse de CA sur les résultats

L'activité du 1 er semestre s'est inscrite dans la continuité de l'exercice précédent, sous l'impact de plusieurs facteurs adverses : crise du pouvoir d'achat, crise Ukrainienne, difficultés d'approvisionnements. Le chiffre d'affaires du 1 er semestre s'établit ainsi à 2,90 M€, en baisse de 27%.

Malgré ce recul marqué de l'activité, représentant 1,1 millions d'euros, l'impact sur les résultats est resté contenu avec une perte d'EBITDA de -0,4 M€, à comparer à -0,2 M€ un an plus tôt. Les mesures d'économies mises en place lors de l'exercice précédent (réduction des charges fixes notamment grâce au déménagement du siège, réduction de la masse salariale, fermeture des Business Units de Hong Kong et Chicago) ont permis d'amortir l'impact de la baisse de chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation, à -0,7 M€ recule dans les mêmes proportions. Après impôts et résultats exceptionnels, le résultat net part du Groupe s'élève à -1,1 M€, contre -0,7 M€ un an plus tôt.

Situation financière assainie en début d'année

A fin décembre, la trésorerie disponible s'élevait à 0,2 M€, pour une dette financière de 3,4 M€, soit une dette financière nette de 3,2 M€. L'augmentation de capital de février 2023, pour un montant brut de 3,5 M€, a permis de retrouver une situation financière saine avec des capitaux propres renforcés et une trésorerie nette positive.

Croissance et rentabilité sur le nouveau périmètre

Depuis le 5 avril dernier, le Groupe est repositionné sur un nouveau périmètre d'activité, concentré sur la conception et la distribution des sondes de température connectées de sa filiale Orka. En se recentrant sur cette activité rentable et en forte croissance, MASTRAD entend se développer sur un marché essentiel à toute la chaîne de l'industrie agroalimentaire et de la restauration, depuis la production jusqu'à la cuisson en passant par toutes les étapes du transport et de la conservation.

Le chiffre d'affaires d'Orka sur le semestre est en croissance d'environ 40%. Le résultat d'exploitation de l'ensemble Orka et Mastrad Inc (USA), constituant le nouveau périmètre, est positif.

Pour Mathieu Lion, dirigeant fondateur de MASTRAD : « Dans un contexte de marché toujours très tendu sur les activités historiques, les efforts entrepris l'année dernière ont permis de limiter les pertes au 1 er semestre, afin de pouvoir transférer ces activités dans de bonnes conditions. Le Groupe est désormais focalisé sur ses gammes de sondes de température et d'accessoires culinaires connectés, business essentiellement B-to-B, rentable et à fort potentiel de croissance. »

Mise à disposition du rapport financier annuel 2022

MASTRAD mettra à disposition du public et déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2023, son Rapport Financier Semestriel au 31/12/2022. Le Rapport Financier Semestriel pourra être consulté sur le site internet de la société.

A propos de MASTRAD ( www.mastrad.com )

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 27 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts

Mastrad



Valérie Polop-Fans, Secrétaire Générale-

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr Calyptus



Mathieu Calleux / Darius Dinu-

Tél. : 01 53 65 68 68 – mastrad@calyptus.net

ALLEGRA

Finance

Listing Sponsor

