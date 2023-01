MASTRAD : MASTRAD ANNONCE LE RESULTAT DES VOTES SUITE A L'AGM du 04.01.23

MASTRAD ANNONCE :

TOUTES LES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ADOPTEES Paris, le 4 Janvier 2023 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque d'outils culinaires innovants.

Suite à l'Assemblée Générale Mixte ordinaire annuelle et extraordinaire qui s'est tenue le 4 janvier 2023 nous vous informons que toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité parmi lesquelles la 11ème résolution relative à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de 0,14 € à 0,02 € (sans modification du nombre d'actions).

L'ensemble des documents relatifs à l'assemblée générale est disponible sur le site internet de la société : https://www.mastradparis.fr/investisseurs , (rubrique dédiée à l'assemblée générale), que les actionnaires sont invités à consulter régulièrement.

Conseil de la Société – Listing Sponsor

ALLEGRA

Finance

A propos de MASTRAD ( www.mastrad-paris.fr ) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 28 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMASCONTACTSMastrad

Contact Mastrad

Thibault Houelleu - Directeur général délégué - Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJ2caJRqZ2+bnp9paZ1onGNoZmtlxGbJbmnHnJaZlp+daG5jnGtpbMqZZnBonW1m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77880-cp-agm-mastrad-sa-04.01.23.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com