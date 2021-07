MASTRAD : Mastrad annonce: Forte hausse de 85% de son CA annuel, supérieure aux anticipations.

Paris, le 20 Juillet 2021-MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé non audité pour l'exercice clos au 30/06/2021.

Le chiffre d'affaires groupe consolidé s'établit à 9,32M€, en hausse de 85% par rapport à l'exercice précédent, supérieur aux anticipations du 8 Avril 2021.

Toutes les zones d'activité du groupe sont en croissance :

Le chiffre d'affaires France s'établit à 3,79M€ en hausse de 47,90%. Il a notamment, bénéficié de l'engouement des consommateurs pour le fait maison, catalysé par la crise sanitaire et aux efforts du Groupe en marketing digital pour développer les ventes de ses produits classiques comme connectés.

Le chiffre d'affaires aux Etats Unis s'établit à 4,10M€ en très forte hausse de 281,30%, porté par le succès des sondes connectées auprès du grand public et des clients industriels.

Le chiffre d'affaires export (hors USA) s'établit à 1,43M€ affichant une hausse limitée de 1,90%, pénalisé par les mesures sanitaires draconiennes en Europe.

L'appétit croissant des consommateurs, spécialement aux USA, pour les produits connectés développés par le groupe lui ont permis d'excéder les anticipations les plus optimistes.

30 06 21 30 06 20 ? En M€ 12 mois 12 mois France 3,79 2,57 47,9% % du CA total 40,7% 50,9% Export (hors Amérique du Nord) 1,43 1,40 1,9% % du CA total 15,3% 27,8% Etats-Unis et Canada dt MASTRAD INC 4,10 1,08 281,3% % du CA total 44,0% 21,3% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 9,32 5,04 84,87%

*Comptes consolidés non audités

Guidance sur le CA de l'exercice : Poursuite de la Croissance rentable

Le Groupe accélère ses investissements en R&D et Marketing tout en optimisant la rentabilité retrouvée. La croissance du chiffre d'affaires pour le trimestre en cours est très bien orientée. Même s'il est difficile d'anticiper le moyen terme, dans le contexte actuel de pénuries de composants (pénurie qui pourrait cependant s'améliorer sur la fin d'année), le Groupe vise pour l'exercice en cours une forte croissance sur l'ensemble de l'exercice, clos au 30/06/22 grâce à la bonne tenue de sa ligne de produits classiques mais surtout à la mise sur le marché de ses nouvelles solutions Iot.

Ces solutions de contrôle de la chaine du chaud et du froid pour les professionnels, tout comme de nouvelles solutions grand public de contrôle de la température, simples et innovantes, seront prêtes à être présentées à l'automne et commercialisées dès le premier trimestre 2022. Elles seront alors un formidable accélérateur de performances pour le Groupe.

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute :« Nous poursuivons nos investissements afin de conserver notre avance dans le secteur très porteur de la cuisine connectée. L'exercice écoulé et la très bonne tenue de notre carnet de commandes et de notre marché nous conforte dans la continuation de notre forte croissance et à l'amélioration de notre rentabilité. Au sein d'un marché très porteur, notre ambition de devenir un des leaders de la cuisson connectée se concrétise !

ALLEGRA FINANCE

Conseil de la Société - Listing Sponsor

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 25ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 -Mnémo : ALMASCONTACTSMastrad

Prochain communiqué :

Résultats 2020/2021

Mardi 12 Octobre 2021 après bourse

Contact Mastrad

Thibault Houelleu - Directeur général délégué - Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : lZppZJZplJmayGptZ5xqZmdsmG5qlmGam2Welmhvl5fFmp+VyZyUZsrIZnBhmGdu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70328-cp-ca-300621-final.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com