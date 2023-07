Mastrad fusionne avec sa filiale Orka

(AOF) - Mastrad, pionnier de la foodtech spécialisé dans la mesure de température, annonce la fusion avec sa filiale Orka, entièrement centrée sur ce nouveau marché. La fusion, qui s'opère par Transmission Universelle du Patrimoine d'Orka vers sa maison mère Mastrad, est effective depuis le 1er juillet 2023. Mastrad proposera à ses actionnaires que le groupe prenne le nom d'Orka, afin d'incarner la nouvelle stratégie mise en œuvre depuis la scission des activités début avril et le recentrage du groupe sur le suivi de la température dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et de la restauration.

En se recentrant sur cette activité rentable et en forte croissance, Mastrad entend se développer sur un marché essentiel à toute la chaîne de l'industrie agroalimentaire et de la restauration, mais aussi au cuisinier averti, depuis la production jusqu'à la cuisson en passant par toutes les étapes du transport et de la conservation.

Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée courant octobre 2023 afin de soumettre le projet de changement de nom au vote des actionnaires.

