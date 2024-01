Mastrad entre en procédure de sauvegarde mais affiche ses ambitions

(AOF) - Mastrad annonce que par jugement en date du 16 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à son bénéfice, lui permettant de se donner plus de visibilité pour concrétiser les actions mises en place et les opportunités identifiées lors du dernier salon CES de las Vegas. Cette société spécialisée dans les ustensiles de cuisine précise que la procédure, d'une durée de 6 mois, sera gérée par un mandataire judiciaire qui proposera des échéanciers de paiement aux créanciers antérieurs à cette date.

Pendant cette période, l'exploitation se poursuit normalement, avec une attention particulière portée sur la relance de l'activité des sondes de température pour la cuisine.

"Nous sommes confiants dans notre capacité à consolider notre développement commercial" affirme la direction. "Notre ambition est de vendre 2000 sondes par mois en ligne, soutenu par d'importants investissements pour améliorer notre référencement et nos outils marketing", poursuit-elle, convaincue de pouvoir "rapidement relancer les ventes et compenser le décalage des commandes de Whirlpool". Pour Mastrad "la priorité reste les Etats-Unis et l'amélioration de (sa)présence digitale pour atteindre un volume important de ventes en ligne".

