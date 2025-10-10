 Aller au contenu principal
Mastrad débloque une deuxième tranche d'un financement obligataire
information fournie par AOF 10/10/2025 à 18:01

(AOF) - Mastrad a procédé, conformément au contrat d’émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage d’une deuxième tranche de financement obligataire. La deuxième tranche porte sur 300 obligations d’une valeur nominale unitaire de 1 000 euros, soit un montant total de 300 000 euros. Chaque obligation est assortie de 38 880 bons de souscription d’actions (BSA), soit un total de 11,664 BSA. Les obligations sont d’une durée de 24 mois avec un taux de 8 % annuel.

Valeurs associées

MASTRAD
0,0122 EUR Euronext Paris +3,39%
