Mastrad dans le rouge, cherche des financements

Pénalisée par le retard de son produit phare Temp°it et de lourdes dépréciations d'actifs, la PME française voit ses pertes se creuser à 1,8 million d'euros. Sa trésorerie est sous forte tension.

Au premier semestre de son exercice (clos au 31 décembre 2025), le chiffre d'affaires a reculé à 344 000 EUR (contre 383 000 EUR un an plus tôt), tandis que la perte nette a atteint 1,79 MEUR, contre un déficit de 644 000 EUR au premier semestre précédent.

Le projet phare Temp°it repoussé à fin 2026

Ce trou d'air financier s'explique avant tout par des revers industriels et commerciaux : le lancement de Temp°it, un thermomètre de cuisson connecté "4-en-1", censé incarner le renouveau technologique du groupe, a été décalé en raison de multiples difficultés techniques. Sa sortie est désormais repoussée au mieux à la fin de l'année 2026. Le FoodCycler, commercialisé en France pour surfer sur la réduction des déchets ménagers, affiche des performances moins dynamiques que prévu. Enfin, les revenus tirés des licences ont fléchi à 115 000 EUR (contre 174 000 un an plus tôt), bien qu'ils représentent encore un tiers de l'activité globale.

Conséquence directe, la rentabilité opérationnelle s'effondre avec un Ebitda qui plonge à -1,01 MEUR (contre -479 000 EUR un an plus tôt).

Alerte des commissaires aux comptes et tensions sur le cash

Le groupe a également annoncé 511 000 EUR de charges exceptionnelles liées à l'abandon de projets de R&D obsolètes. De plus, les commissaires aux comptes ont émis une réserve sur les états financiers. Ils estiment que 410 000 d'actifs liés à des projets technologiques interrompus auraient dû être totalement dépréciés, n'ayant plus aucune valeur économique.

Face à cette accumulation de pertes qui fragilise une trésorerie qualifiée de "tendue", l'avenir de Mastrad est en suspens. Malgré le soutien technique et financier de son partenaire Hexagon, la direction concède être désormais en "discussions avancées" avec de nouveaux partenaires financiers pour injecter des capitaux et trouver une solution de sauvetage à court terme.