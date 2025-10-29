Mastercard s'apprête à acheter la société de crypto-monnaie Zerohash pour près de 2 milliards de dollars, selon Fortune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport au paragraphe 2)

Mastercard MA.N est en pourparlers avancés pour acquérir la startup de crypto-monnaie Zerohash pour un montant compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars, a rapporté Fortune mercredi, citant cinq sources familières avec le sujet.

Si l'opération se concrétise, il s'agirait de l'un des plus gros paris de Mastercard sur les stablecoins, selon le rapport, qui ajoute que les négociations pourraient encore échouer.

Mastercard et Zerohash n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.