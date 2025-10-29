Mastercard s'apprête à acheter la société de crypto-monnaie Zerohash pour près de 2 milliards de dollars, selon Fortune

Mastercard MA.N est en pourparlers pour acquérir la startup de crypto-monnaie Zerohash pour un montant compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars, a rapporté Fortune mercredi.