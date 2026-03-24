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Mastercard lance la solution Verifiable Intent avec Google
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:45

Mastercard annonce le lancement de Verifiable Intent, une solution développée avec Google pour sécuriser les achats réalisés via des agents d'intelligence artificielle.

Le service, aligné avec les protocoles Agent Payments Protocol et Universal Commerce Protocol, enregistre les critères et permissions définis par le consommateur lors d'une transaction initiée par un agent IA.

Reposant sur la divulgation sélective, il limite le partage des données aux seules informations nécessaires à chaque transaction.

La solution combine identité, intention et action dans un système unique, vérifiant le titulaire de la carte, autorisant l'agent IA et traçant l'ensemble du processus d'achat.

Dans les achats assistés, elle confirme la présence du consommateur, la validation du panier et l'autorisation de paiement.

Dans les scénarios autonomes, elle permet aux commerçants de déterminer si une validation supplémentaire est requise.

Verifiable Intent sera intégré aux API Mastercard Agent Pay dans les prochains mois afin de faciliter son adoption.

Mastercard prévoit également de poursuivre ses collaborations pour définir des standards autour du commerce agentique.

"À mesure que les agents d'IA gagnent en autonomie, il est crucial que l'intention de l'utilisateur reste claire, vérifiable et protégée. Verifiable Intent, interopérable avec l'Agent Payments Protocol, crée une infrastructure de confiance qui accélère le commerce agentique ", a déclaré Stavan Parikh, Vice-Président et Directeur Général des paiements chez Google.

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