Mastercard: déploiement de la suite Scam Protect

(CercleFinance.com) - Mastercard annonce le déploiement de Scam Protect, une suite de solutions spécialisées alimentées par des technologies de pointe basées sur l'intelligence artificielle, qui aident à identifier et à prévenir contre tout type de fraude pour protéger les consommateurs.



En combinant ses technologies en matière d'identité, de biométrie, d'intelligence et d'open banking, elle contribue à combattre l'ensemble des escroqueries, des paiements par carte aux règlements de compte à compte en passant par les ouvertures de compte frauduleuses.



Le groupe de cartes de crédit ajoute s'associer à des acteurs évoluant dans l'écosystème cybersécurité, à savoir l'opérateur télécoms Verizon, la société d'authentification financière Entersekt et la Global Anti-Scam Alliance, pour lutter contre les fraudes.





