Mastercard dépasse les estimations de bénéfices, le directeur général vante l'IA et les monnaies stables

Mastercard MA.N a battu jeudi les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, dans un contexte de volumes de dépenses soutenus, ses dirigeants soulignant l'incursion du géant des réseaux de cartes dans le commerce agentique et les stablecoins.

Les dépenses de consommation se sont avérées résistantes, tandis que les politiques commerciales et d'immigration du président américain Donald Trump continuent d'alimenter les inquiétudes concernant les fissures du marché du travail et l'inflation collante.

Les analystes considèrent que le secteur des paiements est mûr pour la rupture, car les stablecoins et les agents pilotés par l'IA promettent de transformer la façon dont les portefeuilles des consommateurs transfèrent de l'argent.

"Les acteurs de l'écosystème des paiements s'associent à Mastercard et à nos équipes de consultants pour se préparer au commerce agentique", a déclaré le directeur général Michael Miebach lors d'une réunion avec les analystes.

En début de semaine, les actions de PayPal ont bondi de après l'annonce d'un accord avec OpenAI pour permettre les achats dans ChatGPT en utilisant la plateforme de l'entreprise de paiement.

Alors que Miebach a refusé de commenter le fait que Mastercard serait sur le point d'acheter la société d'infrastructure de stablecoins Zerohash, il a souligné l'influence croissante des crypto-monnaies indexées sur le dollar dans les paiements.

"Tout comme le commerce agentique, nous pensons que les stablecoins représentent une opportunité attrayante et croissante pour notre réseau."

Conçus pour conserver une valeur constante, généralement une parité de 1:1 avec le dollar américain, les stablecoins sont censés réduire les délais et les coûts de règlement des transactions.

RÉSULTATS DES CARTES DE CRÉDIT

Son rival Visa V.N a également dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels en début de semaine , tandis que l'accent mis par American Express AXP.N sur les clients fortunés lui a permis d'engranger des recettes record .

Mastercard a annoncé un bénéfice ajusté de 3,96 milliards de dollars, soit 4,38 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 4,32 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires net a augmenté de 17 % pour atteindre 8,6 milliards de dollars au cours du trimestre. Le volume transfrontalier, qui suit les dépenses effectuées avec des cartes en dehors de leur pays d'émission, a bondi de 15 % en monnaie locale.

Les actions de la société ont légèrement augmenté.