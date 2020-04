Massimo Tosato rejoint le groupe M&G

(NEWSManagers.com) - M&G a annoncé la nomination de Massimo Tosato au poste d'administrateur non exécutif et rejoint le conseil d'administration de M&G avec effet immédiat. Il deviendra également membre du comité des rémunérations. Il devient également président de M&G Group Limited, l'entité de gestion d'actifs et filiale à 100 % de M&G.

Ancien vice-président exécutif de Schroders, Massimo Tosato est membre du conseil d'administration de Banca Intermobiliare et a plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers.