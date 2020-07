Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masque obligatoire et capacités limitées pour les terrasses à Madrid Reuters • 28/07/2020 à 12:32









MADRID, 28 juillet (Reuters) - Le port du masque va être rendu obligatoire à Madrid et dans la région de la capitale espagnole pour limiter la propagation du coronavirus, a annoncé mardi l'exécutif régional. Les capacités des terrasses vont également été réduites à dix personnes maximum et les bars devront fermer à 01h00 du matin, a ajouté Isabel Diaz Ayuso, qui dirige le gouvernement de la communauté de Madrid. L'exécutif local préconise par ailleurs que les rassemblements dans des lieux privés n'excèdent pas les dix personnes et demande au gouvernement central d'accroître les mesures de contrôle à l'aéroport de Madrid-Barajas pour identifier des porteurs du virus. L'Espagne est confrontée à une résurgence des cas d'infection depuis la levée il y a un mois du confinement au niveau national. La France comme l'Allemagne ont déjà déconseillé à leurs ressortissants les déplacements en Catalogne tandis que la Grande-Bretagne a décidé d'imposer une quarantaine de deux semaines à tout voyageur revenant d'Espagne. Les autorités espagnoles, craignant que ces décisions n'affectent une saison touristique déjà largement pénalisée par les répercussions de la pandémie de COVID-19, ont souligné que les nouvelles infections étaient essentiellement concentrées dans les régions du nord-est de la Catalogne et de l'Aragon et ont assuré que l'épidémie était sous contrôle. (Belén Carreño et Inti Landauro version française Myriam Rivet et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.