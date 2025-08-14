Masimo chute après qu'Apple ait introduit la fonction d'oxygène dans le sang sur certaines montres américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions de la société de technologie de surveillance médicale Masimo MASI.O chutent de 3,4 % à 150,65 $ dans les premiers échanges

** Apple AAPL.O annonce qu'elle va introduire une fonction de mesure de l'oxygène dans le sang sur certains de ses modèles de montres par le biais d'une mise à jour logicielle après avoir reçu l'approbation du gouvernement américain dans le cadre d'un litige juridique prolongé sur la technologie

** MASI a obtenu de la Commission américaine du commerce international qu'elle bloque les importations de montres dotées de cette fonction, ce qui a incité AAPL à la supprimer et a déclenché une longue procédure d'appel

** Les utilisateurs d'Apple Watch Series 9, Series 10 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis pourront désormais visualiser leur taux d'oxygène dans le sang sur un iPhone couplé

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de MASI sont en baisse de 8,7 % depuis le début de l'année