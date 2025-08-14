 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Masimo chute après qu'Apple ait introduit la fonction d'oxygène dans le sang sur certaines montres américaines
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions de la société de technologie de surveillance médicale Masimo MASI.O chutent de 3,4 % à 150,65 $ dans les premiers échanges

** Apple AAPL.O annonce qu'elle va introduire une fonction de mesure de l'oxygène dans le sang sur certains de ses modèles de montres par le biais d'une mise à jour logicielle après avoir reçu l'approbation du gouvernement américain dans le cadre d'un litige juridique prolongé sur la technologie

** MASI a obtenu de la Commission américaine du commerce international qu'elle bloque les importations de montres dotées de cette fonction, ce qui a incité AAPL à la supprimer et a déclenché une longue procédure d'appel

** Les utilisateurs d'Apple Watch Series 9, Series 10 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis pourront désormais visualiser leur taux d'oxygène dans le sang sur un iPhone couplé

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de MASI sont en baisse de 8,7 % depuis le début de l'année

Apple

Valeurs associées

APPLE
233,1000 USD NASDAQ -0,10%
MASIMO
148,7900 USD NASDAQ -4,60%
