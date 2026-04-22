Masco en hausse après des résultats trimestriels positifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 avril -
** Les actions de Masco MAS.N augmentent de ~7% à 71,60 $ avant le marché
** L'entreprise de rénovation dépasse les estimations de ventes et de bénéfices du 1er trimestre grâce à l'amélioration de la demande pour les articles de bricolage et les petits projets de rénovation
** Les ventes de 1,92 milliard de dollars sont supérieures aux estimations moyennes des analystes de 1,84 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG
** BPA ajusté de 1,04 $ par rapport au consensus de 88 cents
** MAS réaffirme que le BPA ajusté pour 2026 sera compris entre 4,10 et 4,30 dollars
** A la dernière clôture, l'action MAS a progressé de 5,2 % depuis le début de l'année
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