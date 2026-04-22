Masco dépasse les attentes grâce à la solidité du marché de la rénovation
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:36
Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,04 dollar par action, au-dessus des 88 cents anticipés par les analystes. Cette performance s'appuie notamment sur la division plomberie, dont les ventes ont progressé de 9% sur un an. L'entreprise a confirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur un bénéfice ajusté compris entre 4,10 et 4,30 dollars par action, ce qui a été favorablement accueilli par les marchés financiers.
Face à la hausse des coûts des matières premières et à l'impact des droits de douane, Masco a mis en place des augmentations de prix et des mesures de réduction des coûts. Le groupe anticipe environ 50 millions de dollars de charges supplémentaires liées à des restructurations en 2026, tandis que l'impact annualisé des droits de douane pourrait atteindre 200 millions de dollars. Malgré une réduction de 45% de son exposition à la Chine depuis 2018, ces contraintes continuent de peser sur l'approvisionnement en matériaux essentiels comme le cuivre et le laiton.
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