Marvell Technology : les investisseurs font la fine bouche sur les perspectives

(AOF) - Marvell Technology devrait chuter à l'ouverture en raison de perspectives jugées décevantes. Au quatrième trimestre, clos début janvier, le fabricant de puces a accusé une perte nette de 200,2 millions de dollars, ou 23 cents par action, contre une perte de 392,70 millions, ou 45 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 60 cents, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Le chiffre d'affaires a bondi de 27% à 1,817 milliard de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 1,8 milliard de dollars.

Pour le trimestre en cours, le groupe table sur un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 56 et 66 cents, et sur un chiffre d'affaires moyen de 1,875 milliard. Les analystes visent, eux, un bénéfice par action de 60 cents et un chiffre d'affaires de 1,89 milliard de dollars. Bloomberg relève que les plus optimistes anticipaient 2 milliards de revenus.