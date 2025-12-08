Marvell Technology chute après avoir été exclue de l'indice S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O chutent de 6,4 % à 92,6 $ avant le marché

** Vendredi, S&P Dow Jones Indices a annoncé que Carvana

CVNA.N , CRH CRH.N et Comfort Systems USA FIX.N rejoindront l'indice S&P 500

** Vendredi, MRVL était l'une des plus importantes nouvelles valeurs éligibles à l'indice S&P 500 en termes de capitalisation boursière, aux côtés de CVNA et CRH

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, s'attendait à ce que MRVL rejoigne l'indice S&P 500 .SPX après que la société ait annoncé des bénéfices GAAP positifs et satisfait aux exigences de viabilité financière pour être éligible

** MRVL a bondi de plus de 10 % la semaine dernière après avoir annoncé un accord de 3,25 milliards de dollars pour acquérir la startup de semi-conducteurs Celestial AI

** Séparément, The Information a rapporté vendredi que Microsoft est en pourparlers pour concevoir de futures puces personnalisées avec Broadcom AVGO.O , au lieu de MRVL

** Brokearge Benchmark a également rétrogradé MRVL de "acheter" à "conserver"

** A la dernière clôture, MRVL a baissé de plus de 10% depuis le début de l'année, contre une hausse de plus de 46% de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .