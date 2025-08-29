Marvell s'enfonce, les faibles perspectives concernant les centres de données alimentent les inquiétudes concernant les puces d'IA

Les actions de Marvell Technology ont chuté de 11,3 % dans les échanges avant bourse vendredi, les perspectives de demande des centres de données du fabricant de puces n'ayant pas répondu aux attentes élevées après que les investisseurs ont misé gros sur les puces personnalisées qui alimentent les charges de travail d'IA pour les géants du cloud tels que Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O .

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de puces axés sur l'IA ont été élevées, mais les résultats récents ont montré des signes de refroidissement du marché. Les derniers bénéfices de Nvidia NVDA.O ont battu les prévisions, mais la croissance de ses centres de données a ralenti et les actions ont chuté après la publication du rapport. Son homologue Broadcom AVGO.O n'a pas encore publié ses résultats.

La dépendance de Marvell à l'égard des circuits intégrés personnalisés à application spécifique l'expose aux fluctuations de la demande liées à l'inventaire des clients. Le directeur général Matthew Murphy a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats jeudi que le chiffre d'affaires des centres de données au troisième trimestre sera stable sur une base séquentielle, mais il n'a pas précisé l'origine de la faiblesse. M. Murphy a déclaré qu'il était normal que les grands fournisseurs d'informatique en nuage construisent leur infrastructure

"Nous ne sommes pas surpris par le phénomène de lumpiness, mais nous sommes surpris que l'activité ASIC (puces) pour l'année complète (chiffre d'affaires) continue de chuter", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley. Selon un récent rapport des médias, Microsoft aurait reporté le déploiement de ses puces d'intelligence artificielle internes à 2028 ou plus tard, ce qui pourrait avoir un impact sur le pipeline de Marvell, qui fournit des composants clés pour ces conceptions.

Amazon Web Services, un autre client important de Marvell, a cédé du terrain à des rivaux à la croissance plus rapide, Azure de Microsoft et Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O ayant dépassé AWS au cours des derniers trimestres. Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights, a déclaré que Marvell manquait d'échelle par rapport à ses concurrents plus importants et que les grands clients poursuivant une stratégie d'approvisionnement multi-fournisseurs pourraient peser sur ses marges.

Marvell a annoncé un chiffre d'affaires de 2,01 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui correspond aux attentes de Wall Street, mais sa prévision de 2,06 milliards de dollars pour le troisième trimestre, plus ou moins 5 %, est inférieure à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,11 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, le ratio cours/bénéfice à 12 mois est de 23,95, contre 39,03 pour Broadcom, un écart qui reflète la prudence des investisseurs à l'égard de ses perspectives de croissance.

