 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 707,56
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Marvell s'enfonce, les faibles perspectives concernant les centres de données alimentent les inquiétudes concernant les puces d'IA
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 10:18

Les actions de Marvell Technology ont chuté de 11,3 % dans les échanges avant bourse vendredi, les perspectives de demande des centres de données du fabricant de puces n'ayant pas répondu aux attentes élevées après que les investisseurs ont misé gros sur les puces personnalisées qui alimentent les charges de travail d'IA pour les géants du cloud tels que Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O .

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de puces axés sur l'IA ont été élevées, mais les résultats récents ont montré des signes de refroidissement du marché. Les derniers bénéfices de Nvidia NVDA.O ont battu les prévisions, mais la croissance de ses centres de données a ralenti et les actions ont chuté après la publication du rapport. Son homologue Broadcom AVGO.O n'a pas encore publié ses résultats.

La dépendance de Marvell à l'égard des circuits intégrés personnalisés à application spécifique l'expose aux fluctuations de la demande liées à l'inventaire des clients. Le directeur général Matthew Murphy a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats jeudi que le chiffre d'affaires des centres de données au troisième trimestre sera stable sur une base séquentielle, mais il n'a pas précisé l'origine de la faiblesse. M. Murphy a déclaré qu'il était normal que les grands fournisseurs d'informatique en nuage construisent leur infrastructure

"Nous ne sommes pas surpris par le phénomène de lumpiness, mais nous sommes surpris que l'activité ASIC (puces) pour l'année complète (chiffre d'affaires) continue de chuter", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley. Selon un récent rapport des médias, Microsoft aurait reporté le déploiement de ses puces d'intelligence artificielle internes à 2028 ou plus tard, ce qui pourrait avoir un impact sur le pipeline de Marvell, qui fournit des composants clés pour ces conceptions.

Amazon Web Services, un autre client important de Marvell, a cédé du terrain à des rivaux à la croissance plus rapide, Azure de Microsoft et Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O ayant dépassé AWS au cours des derniers trimestres. Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights, a déclaré que Marvell manquait d'échelle par rapport à ses concurrents plus importants et que les grands clients poursuivant une stratégie d'approvisionnement multi-fournisseurs pourraient peser sur ses marges.

Marvell a annoncé un chiffre d'affaires de 2,01 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui correspond aux attentes de Wall Street, mais sa prévision de 2,06 milliards de dollars pour le troisième trimestre, plus ou moins 5 %, est inférieure à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,11 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, le ratio cours/bénéfice à 12 mois est de 23,95, contre 39,03 pour Broadcom, un écart qui reflète la prudence des investisseurs à l'égard de ses perspectives de croissance.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

MARVELL TECH
77,2300 USD NASDAQ +3,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/08/2025 à 10:18:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank