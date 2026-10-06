Marvell revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2028 grâce à la forte demande en centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3)

* Le chiffre d'affaires de l'exercice 2031 devrait se situer entre 70 et 90 milliards de dollars, soit un niveau supérieur aux estimations

* Le chiffre d'affaires lié aux puces sur mesure pourrait atteindre 12 milliards de dollars au cours de l'exercice 2029

* Les dirigeants attribuent ces prévisions optimistes à l'essor de l'IA et à dix années de travail

par Prathik Jayaprakash, Anhata Rooprai et Max A. Cherney

Marvell Technology MRVL.O a relevé mardi ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2028 à environ 20 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations de Wall Street, alors que la demande pour ses puces sur mesure destinées aux centres de données augmente parallèlement à la forte hausse des dépenses en IA .

L'action de la société basée à Santa Clara, en Californie, a progressé d'environ 6 %, tandis que celle de son concurrent Broadcom AVGO.O a gagné environ 4 %.

“Il a fallu beaucoup de temps pour mettre cette entreprise sur cette voie et en faire un leader technologique”, a déclaré Chris Koopmans, président et directeur des opérations de Marvell, lors d’une interview. “Nous avons toujours tenu nos promesses.”

Marvell a défini en 2021 une stratégie axée sur les puces sur mesure et optimisées pour le cloud — des puces spécialement conçues pour être utilisées dans les centres de données. Depuis lors, elle figure parmi les principaux bénéficiaires de l’essor des infrastructures d’IA et prévoit de générer 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires lié aux puces sur mesure au cours de l’exercice 2029, contre un objectif initial de 10 milliards de dollars.

L’activité de puces sur mesure de l’entreprise est devenue un moteur de croissance majeur, les entreprises technologiques développant leurs propres processeurs d’IA afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des puces de Nvidia NVDA.O . La valeur de l’action Marvell a plus que triplé depuis le début de l’année.

En août, Marvell a annoncé un accord avec Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, qui pourrait générer jusqu’à 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2033, si les objectifs de performance sont atteints.

Le même mois, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant de 16,5 milliards de dollars à environ 18 milliards de dollars.

Mardi, Marvell a prévu pour l’exercice 2031 un chiffre d’affaires compris entre 70 et 90 milliards de dollars. À 80 milliards de dollars, la valeur médiane de cette fourchette dépasse les estimations de Wall Street, qui s’élevaient à 46,85 milliards de dollars, selon quatre analystes interrogés par Visible Alpha.

Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 18,2 milliards de dollars pour 2028, selon les données compilées par LSEG.