Marvell offre à Google la possibilité d'acquérir une participation de 12,2 milliards de dollars dans le cadre d'un accord portant sur des puces d'IA sur mesure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ce partenariat pourrait générer jusqu'à 120 milliards de dollars de ventes de puces sur mesure

* Google pourrait devenir le cinquième investisseur de Marvell

* Cet accord permet à Marvell de se positionner face à son rival de plus grande envergure, Broadcom

(Mise à jour des cours boursiers, ajout d’un graphique, de détails et de contexte) par Anhata Rooprai

Marvell Technology MRVL.O va contribuer au développement des puces sur mesure très demandées de Google et a offert au géant de la recherche le droit d’acquérir une participation potentielle de 12,2 milliards de dollars. Il s’agit de la dernière transaction en date dans laquelle les géants de la tech investissent dans les fournisseurs qui alimentent leur développement en intelligence artificielle.

Le cours de l'action du fabricant de puces a bondi de près de 8 %, cet accord constituant un vote de confiance majeur de la part d'un des principaux fournisseurs de cloud computing et pouvant générer environ 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2033, si Google atteint les objectifs dont dépend l'option d'achat de participation.

Son principal concurrent, Broadcom AVGO.O , qui était jusqu’à présent le principal partenaire de Google pour les puces sur mesure , a chuté de plus de 5 %, tandis que l’action d’Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, est restée pratiquement inchangée.

La demande de puces développées en interne, telles que les unités de traitement tensoriel (TPU) de Google, a explosé, les entreprises recherchant des alternatives moins coûteuses aux processeurs graphiques onéreux de Nvidia ainsi que des technologies mieux adaptées à l’inférence, c’est-à-dire au processus d’exécution de modèles d’IA entraînés.

Une récente réorganisation de la division IA de Google, qui a transféré le pouvoir vers des dirigeants ayant des liens plus étroits avec Google Cloud, a également braqué les projecteurs sur les puces sur mesure et l’infrastructure d’IA, qui, selon les analystes, jouent un rôle de plus en plus central dans le fonctionnement de cette activité.

Néanmoins, l’accord conclu mercredi pourrait venir alimenter les inquiétudes grandissantes concernant les relations de plus en plus étroites au sein du secteur de l’IA, quelques jours après que Nvidia a accepté de fournir une garantie pouvant atteindre 105 milliards de dollars pour un projet de centre de données qu’OpenAI loue dans l’Ohio.

En octobre, AMD avait conclu un accord similaire , s'engageant à fournir à OpenAI des puces d’IA représentant des dizaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, tout en offrant au créateur de ChatGPT la possibilité d’acquérir une participation pouvant atteindre environ 10 % dans le fabricant de puces.

L'accord entre Marvell et Google couvre un large éventail de technologies utilisées avec les TPU, notamment des processeurs qui exécutent des modèles d'IA, gèrent le stockage des données et acheminent les informations sur les réseaux.

Il confère à Google un bon de souscription lui permettant d’acquérir jusqu’à 58,97 millions d’actions Marvell au prix unitaire de 206,58 dollars. Si ce bon est entièrement exercé, cela représentera une valeur de 12,18 milliards de dollars et fera de Google le cinquième investisseur de Marvell.

“C’est une grande victoire pour Marvell”, a déclaré William Kerwin, analyste chez Morningstar, tout en ajoutant qu’il considérait “cette nouvelle comme un élargissement du marché de Google vers de nouvelles sources, plutôt que comme une éviction concurrentielle de Broadcom”.