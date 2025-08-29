Marvell : la dynamique de revenus inquiète

(AOF) - Marvell Technology est attendu dans le rouge en raison de perspectives moins favorables que prévu. Au deuxième trimestre, clos début août, de l’exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 194,8 millions de dollars, ou 22 cents par action, contre un profit de 177,9 millions, ou 21 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 67 cents, en ligne avec le consensus.

Le chiffre d'affaires a bondi de 58% pour atteindre le niveau record de 2 milliards de dollars, soit légèrement sous les attentes du marché de 2,01 milliards de dollars.

" La croissance de Marvell est alimentée par une forte demande en IA pour nos produits personnalisés en silicium et électro-optiques, ainsi que par une accélération significative du rythme de reprise sur nos marchés finaux des réseaux d'entreprise et des infrastructures de télécommunications. Notre activité de conception personnalisée en IA atteint des sommets historiques, l'équipe Marvell étant actuellement engagée dans plus de 50 nouvelles opportunités auprès de plus de 10 clients. " s'est félicité le directeur général, Matt Murphy.

Pour le trimestre en cours, le groupe table sur un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 69 et 79 cents, et sur un chiffre d'affaires moyen de 2,06 milliards. Les analystes visent, eux, un bénéfice par action de 72 cents et un chiffre d'affaires de 2,11 milliards.

AOF - EN SAVOIR PLUS