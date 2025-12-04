Marvell et Carvana parmi les principaux candidats à l'entrée dans le S&P 500 - Stephens

Le Nasdaq et le S&P 500 sont en légère hausse; le Dow Jones reste dans le rouge

L'industrie est en tête des secteurs gagnants du S&P; la consommation de base est le groupe le plus faible

Le dollar est en légère hausse, l'or en baisse; le pétrole brut américain gagne >1%; le bitcoin perd ~2%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,11 %

4 décembre

MARVELL, CARVANA PARMI LES PRINCIPAUX CANDIDATS À L'ENTRÉE DANS LE S&P 500 - STEPHENS

Selon Melissa Roberts, analyste chez Stephens, Marvell Technology MRVL.O et Carvana CVNA.N sont deux des prochains candidats les plus probables à l'inclusion dans le S&P 500

.SPX .

S&P Dow Jones Indices, qui pourrait annoncer des ajouts et des suppressions au S&P 500 vendredi en fin de journée, pourrait également ajouter CRH Plc CRH.N , écrit Roberts dans une note jeudi.

"La société informatique Marvell Technology, Inc. (MRVL) a déclaré des bénéfices GAAP positifs et satisfait à l'exigence de viabilité financière pour l'éligibilité à l'indice S&P", note Roberts, ajoutant: "MRVL est maintenant la plus grande des 500 nouvelles entreprises éligibles en termes de capitalisation boursière, juste au-dessus de Carvana et CRH. Cette semaine, Marvell a déclaré que la société prévoyait un chiffre d'affaires total d'environ 10 milliards de dollars pour son prochain exercice fiscal, y compris une augmentation de 25 % du chiffre d'affaires des centres de données. La société a également déclaré à l'adresse qu'elle allait acheter la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,25 milliards de dollars. M. Roberts considère également que Vertiv Holdings VRT.N , Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O et Ares Management ARES.N pourraient être ajoutés à l'indice de référence. Strategy Inc

MSTR.O se rapproche également du sommet de la liste, car elle a une capitalisation boursière élevée, mais est estimée à une "probabilité plus faible"

Ces sociétés font partie des plus grandes entreprises qui ne font pas partie du S&P 500.

Le S&P 500 est un indice des 500 plus grandes entreprises américaines, et le S&P Dow Jones ajoute périodiquement des noms qui répondent à l'exigence et supprime ceux qui n'y répondent plus.

CRH, Vertix Holdings, Alnylam Pharmaceuticals, Ares Management et Carvana figurent également parmi les candidats probables à l'inclusion dans le S&P 500 selon Barron's, qui cite les choix de l'analyste de KBW Shreyank Gandhi.

(Caroline Valetkevitch)

