Communiqué de presse

9 novembre 2022 - N° 18

Martine Gerow rejoint le conseil d’administration de SCOR

Le conseil d’administration de SCOR, réuni le 8 novembre 2022, a décidé, sur proposition du comité des nominations, de nommer Madame Martine Gerow, directrice financière d’American Express Global Business Travel, en qualité d’administratrice. Elle succède à Madame Kory Sorenson 1 .

Le mandat de Martine Gerow a pris effet à l’issue du conseil, pour la durée du mandat restant à courir de Kory Sorenson, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée, en 2023, à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.

Martine Gerow intègre le comité stratégique, le comité des comptes et de l’audit ainsi que le comité développement durable.

Le conseil a d’ores et déjà déterminé que Martine Gerow satisfaisait les critères d’indépendance.

Denis Kessler, Président de SCOR , déclare : « Je me réjouis que le conseil d’administration de SCOR puisse désormais bénéficier de l’expertise, des compétences et de l’expérience de Madame Martine Gerow . Sa connaissance des questions financières et sa vision globale seront des atouts précieux pour enrichir nos débats et orienter nos décisions. »

Biographie

Martine Gerow , 62 ans, de double-nationalité française et américaine, est diplômée d’HEC Paris et titulaire d’un MBA de la Columbia University- Graduate School of Business de New York. Actuellement directrice financière d’American Express Global Business Travel , elle a occupé précédemment plusieurs responsabilités dans des directions financières à Carlson Wagonlit Travel , Solocal et Campofrio

SCOR, un réassureur mondial de premier plan

Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

SCOR offre à ses clients un niveau de sécurité optimal, comme en atteste sa notation financière de niveau AA- attribuée par S&P, Moody’s, Fitch et AM Best.

Le Groupe a enregistré plus de 17,5 milliards d’euros de primes en 2021. Représenté à travers 36 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.

1 Voir communiqué de presse de SCOR du 28 juillet 2022 .

