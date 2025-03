Martin Fischer prend les commandes de Forvia

(AOF) - "Martin Fischer prend officiellement ses fonctions de directeur général de Forvia à compter d'aujourd'hui, succédant à Patrick Koller après une période de transition de trois mois", annonce l'équipementier automobile (+0,19% à 8,45 euros). Ingénieur de formation, Martin Fischer a occupé plusieurs postes de direction chez des équipementiers comme Hella, ZF Group et BorgWarner. Sa nomination à la tête de Forvia a été annoncée début décembre 2024. Son expertise couvre l'ingénierie avancée, l'optimisation industrielle et la transformation numérique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Septième fournisseur mondial de technologies automobiles, 1 er mondial pour les sièges et les systèmes d’équipement, né en 2022 ;

- Ventes de 27,3 Mds€, réparties en 6 activités : les sièges pour 31 %, les systèmes d’intérieur pour 18 %, , les systèmes d’échappement pour 18 %, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie, multimédia…) pour 15 % et l’éclairage pour 14 % ;

- Chiffre d’affaires réalisé à 29 % en Europe-Moyen Orient-Afrique -hors France pour 6 % et Allemagne pour 11%- et pour le reste à part égale de 27 % dans les Amérique et en Asie ;

- Modèle d’affaires de positionnement sur les marchés porteurs : complémentarité du portefeuille d’activités dans l’électronique, consolidation de la place de n° 1 mondial via la durabilité dans les intérieurs et les systèmes de sièges, innovation et standardisation dans l’éclairage, accélération de l’électrification dans la mobilité verte et ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 9 % et, pour 12 %, les 4 actionnaires stratégiques -Exor (5,05 %), Peugeot 1810 (3,10 %), BPI France (2,16 %) et Dongfeng (1,97 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 14 administrateurs, Patrick Koller étant directeur général. Il sera remplacé le 1er mars 2025 par Martin Fischer, ancien membre du comité exécutif de l’équipementier automobile ZF.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- priorité au désendettement, via 1 Md€ de cessions, le « manage by cash » et le report des maturités 2024-2025 (1,2 Md€ de dettes nouvelles 2029-2031),

- en Europe, déploiement du plan EU-FORWARD de renforcement de la compétitivité avec suppressions de près de 5 500 emplois d’ici 2025, et plan de synergies FORVIA HELLA avec 500 M€ d’économies attendues pour 2025,

- en Asie, lancement de « West to east » pour tirer parti de la reprise attendue en Chine en 2025,

- écosystème de partenariats industriels -neutralité carbone(Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), intelligence artificielle (Accenture), cloud (Microsoft), analyse des données (Palantir), cybersécurité (GuardKnox)- renforcé en 2024, notamment avec Chery en Chine pour les cockpits intelligents (1 Md€ de ventes visées en 2029) et avec le chinois BYD en Hongrie ;

- innovation créée au sein de près de 80 centres de R&D (3,8 % des revenus) élaborant un portefeuille de + 14 000 brevets au service d’une digitalisation transversale ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro pour les scopes 1 et 2 en 2025 et totale en 2045 :

- éco-conception, énergie renouvelable et investissements de 1OO M€ entre 2021 et 2025,

- division matériaux durables Materi’act visant 2 M€ de revenus en 2025 et soutenue par des partenariats : Veolia (30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés en 2025), GravitHy (production d'acier décarboné à Fos-sur-Mer), SSAB (structures de sièges)…,

- solutions hydrogène proposées en partenariat -co-entreprise Symbio avec Michelin et Stellantis, gigafactory de piles à combustible, avec objectif de 3,5 Mds€ de chiffre d’affaires ;

- émissions obligataires « vertes » ;

- Visibilité de l’activité avec des prises de commandes de + 20 Mds€ à fin septembre ;

- Dette financière ramenée à 7 Mds€ face à 4,3 Mds€ de disponibilités mais abaissement de sa perspective par Standard&Poor’s, en raison des coûts de restructuration du plan EU-Forward.

Défis

- Marché mondial impacté par les reports de mise en production des constructeurs automobiles, ,par les incertitudes e Europe sur l’électrification et par les risques croissants de grèves chez les constructeurs ;

- Après une recul des ventes limité à 2,6 % au 3 ème trimestre, objectifs 2024 abaissés en septembre : revenus de 26,8 à 27,2 Mds€, marge opérationnelle de 5 % à 5,3 %, autofinancement libre autour de 500 M€ et levier de dette égal ou inférieur à 2 ;

- Plan stratégique Power25 : 30 Mds€ de revenus, marge opérationnelle de + 7%, flux de trésorerie net à 4% du chiffre d'affaires et levier de dette inférieur à 1,5 ;

- Dividende 2023 de 0 ,50 €.