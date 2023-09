Marta Oudot rejoint iMGP

iM Global Partner (iMGP) vient de recruter Marta Oudot en tant que directrice distribution pour la France et Monaco. L’intéressée quitte donc la société de gestion norvégienne DNB Asset Management, où elle dirigeait la distribution en France depuis 2018 . Avant cela, elle travaillait chez Allianz Global Investors.

Chez iMGP, Marta Oudot sera basée à Paris et sera rattachée à Julien Froger, managing director , en charge de la distribution internationale.

« La nomination de Marta renforcera notre présence sur le marché français et nous permettra d'étendre davantage nos efforts sur la distribution internationale », a commenté Jamie Hammond, directeur général adjoint d’iM Global Partner en charge de la distribution internationale. « Grâce à cela, Julien pourra consacrer plus de temps à m’aider à étendre notre présence internationale sur d’autres marchés, notamment en Asie du Sud-Est et au Japon », poursuit-il.

Parallèlement, Matthieu Beyler, qui a contribué au développement des activités françaises, se voit attribuer un rôle élargi et couvrira l’Europe francophone, notamment la France, le Luxembourg, la Belgique et Genève.

Laurence Marchal