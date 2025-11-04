 Aller au contenu principal
Marriott solide au troisième trimestre
information fournie par AOF 04/11/2025 à 14:29

(AOF) - Sur la période de juillet à septembre, le groupe hôtelier américain Marriott a vu son bénéfice net progresser de 24,66%, à 728 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué s’est établi à 2,67 dollars, contre 2,07 sur les trois mois précédents. Enfin, le RevPAR (le revenu par chambre disponible) a connu une très légère croissance de 0,5%. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice par action dilué est attendu entre 2,54 et 2,62 dollars, pour un objectif annuel compris entre 9,98 et 10,06 dollars.

