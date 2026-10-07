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Marriott s'allie à FICO pour ouvrir 7 hôtels en Thaïlande
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 17:19

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Le groupe hôtelier prévoit d'ajouter 1 262 chambres à Bangkok, Pattaya et Phuket et d'introduire 3 de ses marques dans le pays.

Marriott International annonce la signature d'un accord avec FICO Corporation portant sur 7 hôtels en Thaïlande, représentant 1 262 chambres supplémentaires. A Bangkok, le projet comprend le JW Marriott Bangkok Sathorn (288 chambres), le citizenM Bangkok Sukhumvit 11 (147), ainsi que 3 établissements Four Points Flex by Sheraton totalisant 493 chambres.

A Pattaya et Phuket, 2 hôtels Series by Marriott proposeront respectivement 192 et 142 chambres. citizenM, Four Points Flex by Sheraton et Series by Marriott feront ainsi leurs débuts en Thaïlande. L'accord élargit un partenariat existant entre les 2 groupes, qui exploitent déjà conjointement 4 hôtels à Bangkok. Leur portefeuille commun doit désormais atteindre 11 établissements sous 8 marques.

Peu après 17h, le titre Marriott reculait de 0,9% à New York, autour des 358 USD.

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