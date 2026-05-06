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Marriott revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires par chambre, dans un contexte de forte demande touristique
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de Marriott pour 2026 tiennent compte des répercussions du conflit au Moyen-Orient et des perturbations dans le secteur du voyage

* Le RevPAR du premier trimestre progresse dans les établissements de luxe et économiques aux États-Unis et au Canada

* Le bénéfice trimestriel ajusté dépasse les estimations des analystes

* Le cours de l'action progresse d'environ 2% en milieu de séance

(Mise à jour des cours de l'action, ajout des commentaires de la direction issus de la conférence téléphonique et des commentaires des analystes) par Anshuman Tripathy

L'opérateur hôtelier Marriott International

MAR.O a relevé mercredi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires par chambre, pariant sur le fait que la forte demande de voyages aux États-Unis stimulerait les réservations dans l'ensemble de ses établissements.

Après une année difficile marquée par l'inflation et les inquiétudes liées à la croissance qui ont pesé sur le budget des clients, le secteur du voyage aux États-Unis reprend de la vigueur, une tendance qui se reflète dans les derniers résultats des compagnies aériennes.

Marriott a réitéré son optimisme concernant le tourisme international, soutenu par la Coupe du monde de la FIFA, et s'attend à ce que cette reprise se poursuive au troisième trimestre.

Il prévoit que le revenu par chambre disponible en 2026 — un indicateur clé du secteur hôtelier qui sert de référence pour le pouvoir de fixation des prix — augmentera de 2% à 3%, contre une hausse de 1,5% à 2,5% prévue précédemment. Son action a gagné environ 2%.

Le directeur général Anthony Capuano a déclaré que les voyages et les expériences restaient une priorité par rapport à la consommation de biens durables dans toutes les catégories démographiques, et que cette tendance était visible même chez les ménages à faibles revenus.

Le chiffre d'affaires par chambre du segment économique de Marriott a rebondi au premier trimestre, tandis que les établissements de luxe aux États-Unis et au Canada sont restés solides, soutenus par la résilience des dépenses des voyageurs aisés.

Le bénéfice par action ajusté de Marriott, à 2,72 dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui s'élevaient à 2,55 dollars, selon les données compilées par LSEG.

IMPACT DU MOYEN-ORIENT

L'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient plane, car elle risque d'augmenter les coûts pour les consommateurs et de freiner les dépenses de voyage.

Alors que Marriott a déclaré que ses perspectives tiennent compte d'un impact continu, son concurrent Hilton et l'agence de voyages en ligne Booking Holdings ont mis en garde contre les effets du conflit.

"Nous estimons que Marriott est exposé à hauteur d'environ 4% au Moyen-Orient, soit le niveau le plus élevé parmi les sociétés hôtelières américaines de type C-Corp", a déclaré Patrick Scholes, analyste chez Truist.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires par chambre au Moyen-Orient et en Afrique a reculé de 1,9%, tandis que le taux d'occupation a baissé de 5,4%.

Jen Mason, la nouvelle directrice financière de Marriott , a déclaré que les réservations montraient certains signes de reprise par rapport aux creux enregistrés en mars.

"Nous retrouvons en quelque sorte les tendances d'avant le conflit en ce qui concerne les réservations de voyages nationaux par rapport aux réservations de voyages internationaux au départ des États-Unis."

Valeurs associées

BOOKING HLDG
168,7750 USD NASDAQ +0,68%
HILTN WRLD HLDGS
320,490 USD NYSE +2,53%
MARRIOTT INTL RG-A
359,2000 USD NASDAQ +1,32%
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