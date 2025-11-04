 Aller au contenu principal
Marriott revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande d'hôtels de luxe
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions, ajout de détails aux paragraphes 6 à 11 et d'éléments de contexte au paragraphe 12)

Le groupe hôtelier Marriott International MAR.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2025 et a battu les estimations pour le troisième trimestre mardi, la demande soutenue pour les hébergements de luxe ayant compensé la faiblesse des ventes dans ses hôtels économiques et ses hôtels à service sélectif.

Les ventes dans les segments haut de gamme de Marriott, qui comprennent des marques telles que Ritz-Carlton et St. Regis, s'adressent à des clients qui résistent à la conjoncture, ce qui atténue l'impact du ralentissement de la demande dans ses offres de services économiques et sélectifs. Le chiffre d'affaires des chambres dans les hôtels de luxe aux États-Unis et au Canada a augmenté de 3,5 % au cours du trimestre.

La baisse de performance des hôtels à service sélectif est due en grande partie à la réduction des dépenses gouvernementales, a indiqué la société.

Au cours de l'année écoulée, Marriott a subi les conséquences d'une baisse des nuitées réservées par les agences gouvernementales américaines, les coupes budgétaires du président Donald Trump ayant entraîné des licenciements de personnel et des budgets de voyage plus serrés.

Les dépenses gouvernementales représentaient environ 4 % des nuitées de Marriott aux États-Unis et au Canada en 2024.

Son rival Hilton a déclaré le mois dernier qu'il était "quelque peu" affecté par la fermeture du gouvernement américain, qui s'étend sur sa sixième semaine dans une impasse à Washington.

Hiltona toutefois revu à la baisse ses prévisions de croissance des revenus des chambres pour 2025,ajoutant que la fermeture se reflétait dans les perspectives.

La demande d'hébergements économiques et de catégorie moyenne aux États-Unis a également été touchée, car les ménages soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses de voyage, craignant qu'une politique tarifaire changeante, associée à l'inflation, n'entraîne une hausse des prix des biens.

Marriott s'attend désormais à un bénéfice ajusté par action de 9,98 à 10,06 dollars en 2025, ce qui représente une hausse par rapport à sa prévision précédente de 9,85 à 10,08 dollars par action.

La société basée à Bethesda, dans le Maryland, a déclaré un bénéfice ajusté de 2,47 dollars par action au cours du troisième trimestre, contre des estimations de Wall Street de 2,39 dollars par action, selon des données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 6,49 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de 6,46 milliards de dollars.

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
263,8900 USD NASDAQ +1,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

