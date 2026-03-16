Marriott prépare l'arrivée de St. Regis à Kapalua Bay, à Hawaï
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:03
Marriott International annonce la signature d'un accord avec Kemmons Wilson Hospitality Partners (KWHP) pour intégrer The Resort at Kapalua Bay, un complexe hôtelier de luxe situé sur la côte nord-ouest de Maui, à son portefeuille haut de gamme.
Le groupe a repris la gestion opérationnelle de l'établissement le 14 mars 2026, tandis que la propriété reste détenue par KWHP. L'hôtel rejoint dès à présent le programme de fidélité Marriott Bonvoy.
Une rénovation est prévue avant l'intégration officielle dans la marque St. Regis Hotels & Resorts en 2027. Le complexe, implanté sur environ 25 acres (environ 100 000 m2) en bord de mer, comprend 146 résidences spacieuses avec vue sur l'océan, conçues dans un format résidentiel avec services hôteliers.
Dana Jacobsohn, directrice du développement pour les projets mixtes et le luxe en Amérique du Nord chez Marriott International, souligne que l'accord "reflète notre dynamique de croissance dans l'hôtellerie de luxe et notre ambition de renforcer un portefeuille de resorts de premier plan".
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