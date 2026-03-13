Marriott introduit The Luxury Collection au Cambodge et au Laos
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:50
Marriott International annonce un accord avec KS Hotels pour intégrer La Résidence Angkor (Siem Reap) et La Résidence Phou Vao (Luang Prabang) à sa marque haut de gamme The Luxury Collection. L'opération marquera l'entrée du groupe au Laos et le lancement de l'enseigne dans les deux pays.
La Résidence Phou Vao devrait rejoindre le portefeuille en octobre 2026 avec 41 chambres et suites, tandis que La Résidence Angkor, prévue pour octobre 2027, comptera 59 chambres dont 14 suites et trois résidences privées avec piscine.
Les deux hôtels feront l'objet d'améliorations pour répondre aux standards de la marque tout en préservant leur identité architecturale et culturelle. Selon Rajeev Menon, président Asie-Pacifique (hors Chine) de Marriott International, cette signature constitue "une étape majeure" dans l'expansion régionale du groupe.
Le titre a reculé de 3,1% hier à Wall Street et affiche encore une hausse de 2% depuis le début de l'année.
