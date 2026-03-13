 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marriott introduit The Luxury Collection au Cambodge et au Laos
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:50

Le groupe hôtelier poursuit son expansion en Asie du Sud-Est en convertissant deux établissements emblématiques situés dans des sites classés à l'UNESCO.

Marriott International annonce un accord avec KS Hotels pour intégrer La Résidence Angkor (Siem Reap) et La Résidence Phou Vao (Luang Prabang) à sa marque haut de gamme The Luxury Collection. L'opération marquera l'entrée du groupe au Laos et le lancement de l'enseigne dans les deux pays.

La Résidence Phou Vao devrait rejoindre le portefeuille en octobre 2026 avec 41 chambres et suites, tandis que La Résidence Angkor, prévue pour octobre 2027, comptera 59 chambres dont 14 suites et trois résidences privées avec piscine.

Les deux hôtels feront l'objet d'améliorations pour répondre aux standards de la marque tout en préservant leur identité architecturale et culturelle. Selon Rajeev Menon, président Asie-Pacifique (hors Chine) de Marriott International, cette signature constitue "une étape majeure" dans l'expansion régionale du groupe.

Le titre a reculé de 3,1% hier à Wall Street et affiche encore une hausse de 2% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
316,3100 USD NASDAQ -3,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank