Marriott International attendu en hausse après ses résultats
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 15:09
Marriott International a enregistré un bénéfice net publié de 648 MUSD au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 3% sur un an et légèrement sous le consensus qui visait 677 MUSD. En revanche, en données ajustées, le bénéfice net ressort à 726 MUSD ( 13%), pour un BPA en hausse de 17%, à 2,72 USD.
L'EBITDA ajusté ressort en hausse de 15%, à 1 398 MUSD, faisant mieux que le consensus de 1 323 MUSD. Par ailleurs, le RevPAR mondial a augmenté de 4,2% sur un an au premier trimestre.
Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 6,654 MdsUSD, en hausse de 6% et lui aussi au-dessus du consensus (6,58 MdsUSD).
En base ajustée, le résultat opérationnel a atteint 1 158 MUSD en hausse de 14% et supérieur au consensus de 1 099 MUSD.
Au cours du trimestre, Marriott rapporte avoir ajouté environ 15 900 chambres nettes, portant son parc mondial à près de 1,796 million de chambres réparties dans plus de 9 900 établissements.
"Nous avons enregistré d'excellents résultats au premier trimestre, reflétant la force de nos marques, notre empreinte mondiale inégalée et la résilience de la demande de voyages", a commenté Anthony Capuano, président-directeur général.
Pour 2026, Marriott a indiqué que ses perspectives actualisées intègrent la poursuite des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient jusqu'à la fin de l'année, principalement dans cette région. Le groupe vise un EBITDA ajusté compris entre 5,88 et 5,97 MdsUSD, soit une hausse de 9 à 11% par rapport à 2025.
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