Marriott est plus pessimiste pour 2024

(AOF) - Le groupe hôtelier Marriott International est attendu en repli à Wall Street à la suite de son avertissement sur ses résultats. Au deuxième trimestre, son bénéfice net s’est élevé à 772 millions de dollars, soit 2,69 dollars par action, contre 726 millions de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,50 dollars alors que le consensus s’élevait à 2,47 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 5,049 milliards de dollars.

Le RevPAR (revenu par chambre disponible et indicateur clé du secteur) de Marriott a progressé de 4,9% à taux de change constants, dont de 3,9% en Amérique du Nord et de 7,4% dans le reste du monde, a précisé le groupe.

A l'occasion de cette publication, le concurrent d'Accor a lancé un avertissement en raison d'un environnement opérationnel plus faible en Grande Chine, ainsi que des attentes légèrement plus modestes aux États-Unis et au Canada.

Cette année, Marriott International cible un bénéfice par action compris entre 9,23 et 9,40 dollars contre de 9,31 à 9,65 dollars précédemment. Il vise par ailleurs une hausse du RevPAR de 3% à 4% contre de 3% à 5% auparavant.