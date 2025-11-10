Marriott en recul après la fin de l'accord avec Sonder
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 16:15
Avec la sortie des chambres Sonder du système de Marriott, la croissance nette des chambres de Marriott pour 2025 devrait désormais approcher les 4,5%, les autres indicateurs de perspectives fournis le 4 novembre restant toutefois inchangés.
Par ailleurs, le groupe annonce la signature d'un accord avec Pacifica Hotels GK pour amener City Express by Marriott au Japon avec la conversion de deux hôtels existants à Osaka, leur ouverture sous leur nouvelle marque étant prévue en 2026.
'Ces ouvertures devraient marquer les débuts en Asie-Pacifique de City Express by Marriott, apportant le solide mélange de valeur, de commodité et de confort moderne de la marque de milieu de gamme à l'une des villes les plus dynamiques du Japon', affirme-t-il.
