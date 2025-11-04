Marriott en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de l'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O augmentent de près de 4% à environ 274,4 dollars dans les échanges matinaux

** Le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale après les résultats positifs du troisième trimestre, la forte demande pour les séjours de luxe compensant la faiblesse des ventes dans les hôtels à bas prix et à service sélectif

** La faible performance des hôtels à service sélectif est due à la réduction des dépenses gouvernementales et au repli des Américains soucieux de leur budget

** Pendant ce temps, les clients économiquement résilients ont continué à dépenser pour les voyages de luxe

** Il prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice fiscal de 9,98 $ à 10,06 $, dont le point médian est supérieur à sa prévision précédente de 9,85 $ à 10,08 $

** Le groupe s'attend à une croissance nette du nombre de chambres dans le monde dans la fourchette moyenne à un chiffre au cours des prochaines années

** Le bénéfice ajusté par action du troisième trimestre s'élève à 2,47 $, au-dessus de l'estimation des analystes de 2,39 $, données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont baissé de 1,6 % depuis le début de l'année