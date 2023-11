Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott: augmentation d'un quart du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - Marriott International publie au titre de son troisième trimestre 2023 un BPA ajusté de 2,11 dollars, en augmentation de près de 25%, pour un EBITDA ajusté de 1,14 milliard de dollars, à comparer à 985 millions un an auparavant.



'Reflétant une demande robuste à travers le monde', la chaine hôtelière revendique un RevPAR (revenu par chambre disponible) comparable en croissance de 8,8% à dollar constant (dont +4,3% hors Amérique du Nord et +21,8% à l'international).



Pour 2023, il anticipe désormais un BPA ajusté entre 8,50 et 8,59 dollars, un EBITDA ajusté entre 4,574 et 4,609 milliards de dollars, ainsi qu'une croissance de son RevPAR comparable entre 14 et 15% à dollar constant.





